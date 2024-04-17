Отопление в Магнитогорске отключат 18 апреля

В городе ожидается +22

В Магнитогорске в четверг, 18 апреля, теплоснабжающие организации приступят к отключению систем отопления. Завтра в городе ожидается аномально жаркая погода. Температура поднимется до +22, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Управляющие компании начнут отключать батареи в жилом фонде в соответствии с утвержденным графиком», — сказали в пресс-службе.

Жаркая погода ожидается и в Челябинске. По данным регионального Гидрометцентра, в областном центре столбик термометра поднимется до +23.