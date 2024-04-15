В Челябинске готовятся отключать отопление

Мэрия обсуждает дату окончания сезона

Администрация Челябинска стала мониторить температуру воздуха, чтобы определить дату окончания отопительного сезона. Когда на улице установится плюсовая температура, батареи отключат. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города Александр Астахов.

«В связи с положительными температурами начинаем мониторить температуру наружного воздуха для принятия решения о дате окончания отопительного сезона,— пояснил вице-мэр.

Согласно нормативам, отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха сохраняется выше +8 градусов в течение пяти дней.

«По отопительному сезону полностью поддерживаю. К концу недели обещают +25...+27 градусов, надо посмотреть долгосрочный прогноз, чтобы не было необходимости думать о том, что мы слишком рано завершили отопительный сезон»,— отметила глава Челябинска Наталья Котова.

По прогнозам, к концу недели температура днем будет достигать +19...+25 градусов. По ночам — +8...+11 градусов.