Администрация Челябинска стала мониторить температуру воздуха, чтобы определить дату окончания отопительного сезона. Когда на улице установится плюсовая температура, батареи отключат. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города Александр Астахов.
«В связи с положительными температурами начинаем мониторить температуру наружного воздуха для принятия решения о дате окончания отопительного сезона,— пояснил вице-мэр.
Согласно нормативам, отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха сохраняется выше +8 градусов в течение пяти дней.
«По отопительному сезону полностью поддерживаю. К концу недели обещают +25...+27 градусов, надо посмотреть долгосрочный прогноз, чтобы не было необходимости думать о том, что мы слишком рано завершили отопительный сезон»,— отметила глава Челябинска Наталья Котова.
По прогнозам, к концу недели температура днем будет достигать +19...+25 градусов. По ночам — +8...+11 градусов.