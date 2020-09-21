Город не должен страдать: мэр Челябинска потребовала ускорить сдачу детского сада, который строит местный депутат

Подрядчик срывает сроки.

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В Челябинске одновременно строится сразу несколько детских садов. Однако один из них, строящийся по заказу администрации города, может быть сдан не в срок, поскольку подрядчик не успевает выполнять работы по плану. Об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.

«По детскому саду в микрорайоне № 48: ведутся работы по внутренним инженерным сетям, завершаются работы по устройству кровли, ведутся внутренние отделочные работы и работы по устройству полов. Готовность здания — 63 процента. Ориентировочно ввод детского сада в декабре этого года. Там сейчас небольшое отставание, но застройщик принимает все усилия. Догоняем график»,— сообщил Владимир Шамне.

Глава Челябинска Наталья Котова уточнила, тот ли это объект, который ведёт известный строитель-депутат Олег Иванов из компании «Альфастрой». Замглавы по строительству подтвердил предположения мэра. Потом оказалось, что подрядчик строит ещё несколько объектов на областном уровне.

«А те объекты он точно так же строит, как наш? Или в ущерб нашему? Надо напомнить нашему депутату, чтобы городской объект строился не по остаточному принципу»,— уточнила Наталья Котова.

И поручила председателю Челябинской городской Думы Андрею Шмидту проконтролировать ситуацию, чтобы челябинский детский сад был введён в эксплуатацию в положенные сроки.

Кроме того, по другим детским садам Наталья Котова поручила Владимиру Шамне ускорить работу подрядчиков и сдать те объекты, ввод в эксплуатацию которых запланирован в декабре, уже в ноябре.