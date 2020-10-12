В детский лагерь вблизи Магнитогорска забрёл медведь

Зверя обнаружили возле одного из корпусов «Горного ущелья».

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Медведя обнаружили на территории детского лагеря «Горное ущелье», который находится в 40 километрах от Магнитогорска. Дикое животное заметили очевидцы. Зверь прогулялся по территории лагеря, а затем, увидев людей, убежал. По данным СМИ, эпизод произошёл в субботу, 10 октября, недалеко от одного из корпусов детского лагеря.



«Медведи в „Горном ущелье“, здравствуйте. Чтобы вы понимали, вон он бегает, а вот девятый корпус. Жесть», — прокомментировала автор видео.





Добавим, в этом году из-за пандемии коронавируса детский отдых в «Горном ущелье» был отменён. Базы, как сообщают СМИ Магнитогорска, перепрофилировали под семейный отдых, а путёвки продавали сотрудникам ММК.

Отметим, что в прошлом году медведя видели вблизи аэропорта Магнитогорска. Тогда зверя, бежавшего в район посёлка Красная Башкирия, обнаружили местные жители. Также косолапые были замечены в прошлом ноябре в центре Аши. Кроме того, этим летом медведицу с двумя детёнышами видели неподалёку от Миасса.