В Челябинске дошкольники с ОВЗ занялись робототехникой

Специально созданная методика поможет особенным детям не только научиться конструированию, но и адаптироваться в обществе.

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В Челябинске более 100 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья начали постигать азы непростой науки — робототехники. Это стало возможным благодаря тому, что в новом учебном году в городе открылось 11 кружков на базе двух специализированных школ — МБОУ «Школа-интернат № 10 города Челябинска» и МБОУ «С(К)ОШ № 11 города Челябинска» при поддержке Регионального центра технического творчества. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«ИнженерикУм» — так называется уникальный учебно-методический комплекс, разработанный специально для детей с нарушениями речи, слуха и зрения. По словам руководителя Регионального центра технического творчества Владислав Халамов, благодаря этому комплексу дошкольники с особенностями здоровья научатся конструированию, моделированию и программированию. Причём торопить детей и ставить в какие-то рамки преподаватели не будут, и благодаря этому каждый ребёнок будет развиваться в оптимальных для себя условиях.

«Над созданием „ИнженерикУма“ работала целая команда специалистов. В результате совместно с дефектологами была создана образовательная программа, которая учитывает не только психофизические и эмоциональные качества особенных детей, но и условия, необходимые для их комфортной работы»,— сказал Владислав Халамов.

Кроме того, «ИнженерикУм» поможет таким детям наладить контакты со своими сверстниками. Собирая различные модели, дошкольники будут презентовать их своим одногруппникам, а также общаться в процессе сборки.