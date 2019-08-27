В детских садах Магнитогорска установили новые безопасные ограждения

Расстояния между прутьями расположены так, чтобы в них не могла пролезть детвора.

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Детские сады в Магнитогорске получили новые безопасные ограждения. Всего 20 образовательных учреждений теперь могут похвастаться заборами, на которых разместили металлические фигурки зверей и сказочных персонажей. Помимо того, что они оживляют территорию, заборы предотвращают побег из детских садов: прутья расположены так, что между ними не может пролезть ребенок, а высота конструкции почти три метра.

«Территория учреждения была огорожена старым железобетонным забором, кое-где были дыры, которые пришлось залатать. Сейчас стало красиво, современно», — прокомментировала для сайта «Первый областной» заведующая МДОУ «Центр развития ребёнка — Детский сад № 7» Елена Каструлина.

Высота ограждения — почти три метра. А расстояние между прутьями рассчитали так, чтобы юные воспитанники не смогли пролезть или застрять в заборе. Эскиз разрабатывали в городской администрации. Средства на установку и изготовление направили из муниципального бюджета.

«В 2019 году были выделены средства из местного бюджета на замену ограждений в 20 детских садах. На эти цели было направлено более 35 миллионов рублей. Помимо этого, ограждения были заменены еще в пяти школах, на эти цели было выделено более 10 миллионов рублей», — рассказал сайту «Первый областной» начальник отдела дошкольного образования Управления образования администрации Магнитогорска Михаил Иванов.

Отметим, что помимо установки ограждений в 40 дошкольных учреждениях произвели замену кровли, провели ремонты в группах, а также установили противопожарную сигнализацию. На эти цели направили 128 миллионов рублей.