Добрый «усатый нянь» появился в Троицке

Александр Клетченко выбрал профессию воспитателя и сегодня впервые отмечает свой профессиональный праздник.

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День работников дошкольного образования празднуют в России сегодня, 27 сентября. В этот день поздравить можно не только женщин, но и мужчин. В троицком детском саду работает нетипичный воспитатель — молодой представитель сильного пола. Александру Клетченко 21 год, недавно он закончил обучение в колледже, сейчас заочно обучается в университете и работает в Родниковском детском саду.

«Мне 21 год, воспитателем я работаю всего месяц. Когда-то я хотел стать скульптором, но после решил, что мне нужно пойти по маминым стопам. Сейчас она работает заведующей детского сада. После того, как я получу образование, я продолжу работать здесь», — рассказал сайту «Первый областной» Александр Клетченко.

Коллеги хвалят молодого специалиста и отмечают, что дети очень тянутся к своему наставнику.

«Я курирую работу Александра. Он очень умный и талантливый. Когда-то я была его классным руководителем, сейчас он у нас воспитатель. Я довольна его работой. Когда-то он хотел быть скульптором, дети с энтузиазмом лепят вместе с ним. Дети у нас тянутся за ним и в спорте, играют в футбол», — рассказала сайту «Первый областной» старший воспитатель Родниковского детского сада Светлана Бердагулова.

Родители малышей, посещающих группу Александра Клетченко, в восторге от нового воспитателя. Они отмечают, что дети с удовольствием приходят в сад и даже не хотят уходить домой, потому что им нравится их «усатый нянь».