32 группы для грудничков уже работают в Челябинской области

Пять муниципалитетов готовы принять в детские сады малышей до года.

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Они еще не умеют говорить, но уже привыкают к социуму. В пяти муниципалитетах региона: Челябинске, Снежинске, Усть-Катаве, Кизиле и Сатке, — открылись группы для грудничков. Дети здесь с самых первых дней общаются со сверстниками, а наблюдают за ними внимательные воспитатели.

«Педагоги должны быть, как мамы. Должны объяснить, приласкать, успокоить. И, конечно, играть. В этом возрасте дети играют и развиваются», — рассказывает Надежда Хлебникова, заведующая детским садом № 3 в Снежинске.

Группы для самых маленьких в этом учреждении появились сразу после открытия и существуют уже больше 60-ти лет. По мнению родителей и педагогов, в раннем возрасте дети намного быстрее привыкают к коллективу, взрослеют и развиваются вместе.

«Амина себя чувствует здесь замечательно. Здесь много очень маленьких детей. Она пытается с ними контактировать. Счастливая, довольная, не плачет», — делится мама одной из воспитанниц грудничковой группы Оксана Галанова.

В каждой подобной группе к малышам выстраивается особое отношение. Детей в коллективе не больше десяти, чтобы воспитатели могли уследить за каждым. В группу для самых маленьких могут попасть малыши от двух месяцев до года. В скором времени нововведение появится и в других городах.

«В этом году это пять муниципалитетов — Магнитогорск, Верхний Уфалей, Ашинский муниципальный район, Трехгорный и Коркинский муниципальный район. Вот в этих территориях деньги уже в муниципалитетах. Они уже собственно ведут работу. Группы для грудничков здесь начнут открываться уже к концу сентября — началу октября», — перечислила Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области.

Учреждение, в котором открываются группы такого типа, получают целевые субсидии в расчете: 200 тысяч рублей на каждого малыша. Средства направляются на покупку особенной мебели, развивающих игрушек и других вещей, необходимых для ухода и развития детей до года.