В детских садах и школах будут вести паблики в соцсетях по новым методикам

Минпросвещения и «Диалог» разработают для сотрудников госорганизаций образцы для создания интересного контента

Минпросвещения и «Диалог» разработают методику образцового госпаблика образовательных учреждений. Вести свои паблики южноуральские школы и детсады будут по-новому. В рекомендации включат механизмы мотивирования сотрудников, привлечения молодежи к производству интересного контента, создания рубрик и тематических блоков, об этом сообщил первый заместитель Минпросвещения РФ Александр Бугаев.

В России растет число госпабликов образовательных учреждений. По данным Центра управления регионом Челябинской области — координатора проекта по развитию госпабликов на Южном Урале — сегодня почти у всех школ и детских садов уже есть официальные странички в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», у некоторых — в «Телеграм». Сообщества в соцсетях имеют более 1500 учреждений образования региона.

Успешность пабликов школ и детских садов зависит от ряда составляющих: регулярные посты, хорошие фотографии, интерактивы, доступность официальных документов, обратная связь с пользователями и др. В качестве примера позитивного ведения сообществ в «ВКонтакте» региональный ЦУР выделяет: Академический лицей № 95 Челябинска. В паблике регулярно выходят посты, где рассказывается о жизни школы, проводятся опросы и конкурсы, размещаются интересные образовательные подкасты. В числе лучших также: школа № 13 Копейска, школа № 1 Миасса, детский сад № 250 Челябинска, детский сад № 335 Челябинска, детский сад № 4 Сима. Но похвастаться качеством ведения и наполнения страничек могут далеко не все учреждения образования.

«Госпаблики школ и детский садов — одна из наиболее популярных категорий официальных страниц. Они ретранслируют воспитательную повестку, дают ответы на вопросы, создают комфортную и безопасную интернет-среду для взрослых и детей. Но мы столкнулись с тем, что зачастую администраторы госпабликов образовательных учреждений не знают, как правильно вести сообщества: о чем писать посты, какие фото использовать, многие не считают нужным отвечать на вопросы в комментариях и так далее. Создание единой методики упростит работу администраторам таким групп, поможет им в создании контента и позволит увеличить аудиторию», — прокомментировал Артур Фахрутдинов, руководитель Центра управления регионом Челябинской области.

Методику интересного и полезного госпаблика для образовательных учреждений разработают специалисты Минпросвещения РФ совместно с АНО «Диалог». На экспертном совете с участием представителей профильных органов власти, учителей и школьников они обсудили вопросы дальнейшего развития официальных сообществ системы образования в соцсетях.

«Понимая значимость работы школ и детских садов в интернете, совместно с Минпросвещения мы разработаем методику ведения образцового госпаблика сферы образования. На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России», — отметил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

По данным «ВКонтакте», на сегодняшний день количество официальных страниц сферы образования с меткой «Госорганизация» превышает 64 тысячи. Вице-президент по стратегическим проектам «ВКонтакте» Рустам Хайбуллов рассказал, как сделать сообщества полезными для аудитории и что для этого делает социальная сеть.

«Каждый администратор, особенно в сфере образования, которая всегда была большим полем для творческой работы, должен понимать ценность и потенциал своего госпаблика. „ВКонтакте“ предлагает различные инструменты вовлечения, которые позволяют сделать контент в сообществе более интересным для аудитории: опросы, клипы, видео или прямые линии», — отметил Рустам Хайбуллов.

По итогам экспертного совета стороны договорились, что в методические рекомендации будут включены механизмы мотивирования сотрудников, привлечения заинтересованной молодежи к производству контента, создания рубрик и тематических линий. Подготовленный для образовательных учреждений документ планируется опубликовать весной 2023 года.