Кремль будет оценивать соцсети чиновников по скорости ответов на обращения жителей

Приоритетными интернет-площадками названы «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм»

Активность губернаторов и мэров российских городов в социальных сетях Кремль будет оценивать по качеству контента, числу подписчиков, охвату публикаций и скорости ответов на обращения граждан, сообщил первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. Чиновникам рекомендуется заводить аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Телеграме».

По словам Кирилла Истомина, после запрета в России «Фейсбука» и «Инстаграма» прирост ежедневной аудитории «ВКонтакте» составил более четырех миллионов человек. В «Одноклассниках» на треть выросло количество восстановленных старых аккаунтов, а темп новых регистраций — в полтора раза. А у российских телеграм-каналов суммарная аудитория выросла за март на 40 миллионов подписчиков. Поэтому Кремль теперь оценивает деятельность губернаторов и мэров по этим социальным сетям.

«Мы долго оценивали, рейтинговали губернаторов. И с разработанной методологией сейчас идем уже в сторону мэров. Считаем, что должна появиться вертикаль власти в интернете. Плюс в Госдуме рассматривается законопроект, по которому не только чиновники, но и министерства, ведомства будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. Надеюсь, он будет принят», — отметил представитель АНО «Диалог Регионы».

Кирилл Истомин добавил, что уже более 70 глав регионов работают в интернете по-новому.