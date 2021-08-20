Челябинск попал в топ самых общительных городов в соцсети «ВКонтакте»

Жители южноуральской столицы активно пользуются постами с объявлениями в соцсетях

Сервис «Объявления ВКонтакте» составил топ городов, проанализировав активность пользователей под постами с объявлениями, и выяснил, жители каких городов больше всего обсуждают товары в комментариях. Кроме Челябинска, в тройку самых общительных городов вошли Казань и Краснодар.

Статистика показывает, что в среднем по России у объявления с 10 и более комментариями на 72% больше шансов найти покупателя, а такая сделка закрывается в полтора раза быстрее.

По результатам исследования самыми общительными оказались жители Казани: каждое третье объявление в этом городе активно обсуждается пользователями. Второе место в топе занял Краснодар: жители города оставляют от 5 до 10 комментариев под 28% объявлений. Тройку самых общительных городов завершает Челябинск: здесь горожане активно комментируют 27% объявлений.

Согласно данным «Объявлений ВКонтакте», отличаются и категории товаров, которые активно обсуждают пользователи из разных городов. Жители Челябинска оставляют больше всего комментариев под объявлениями о продаже билетов и автомобилей с пробегом. Интересно, что одной из самых обсуждаемых тем у челябинцев оказался мужской гардероб.

Справка: «Объявления» — часть экосистемы VK, в которую входят VK Mini Apps, VK Connect, VK Combo, VK Pay, Маруся и другие продукты. Совместный сервис частных объявлений, который был запущен «ВКонтакте» и «Юлой». Объявления, опубликованные на «Юле» или в сервисе «Объявления ВКонтакте», одновременно попадают на обе площадки. Также продавец может разместить свое предложение в релевантных сообществах в VK или на своей странице в соцсети.