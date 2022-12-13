В Челябинской области за год решили более 175 тысяч проблем южноуральцев после обращений в соцсети

Чаще всего жители пишут о ЖКХ, дорогах и соцобслуживании

В 2022 году Центр управления регионом Челябинской области помог решить более 175 тысяч проблем южноуральцев. По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество обращений по медицинской тематике, сообщили в пресс-службе ЦУР Челябинской области.

Наибольшее количество сообщений поступило через соцсети — более 127 тысяч. Чаще всего жители региона задавали вопросы об отсутствии или перебоях в подаче тепла и воды, спрашивали о ремонте дорог и уборке дворов и тротуаров от снега. Также одни из самых популярных запросов — о мерах соцподдержки. Время ответа на сообщения сократилось на 50 минут, теперь оно составляет около 3 часов.

На платформе обратной связи увеличили количество органов власти и организаций, участвующих в процессе обратной связи с населением. За год через нее поступило свыше 50 тысяч сообщений.

На основе сообщений от жителей был принят ряд системных решений. Министерству дорожного хозяйства и транспорта по поручению губернатора Челябинской области направили дополнительные средства на организацию маршрутов в небольших поселениях. Еще один пример системного решения — ликвидация несанкционированных свалок. Глава региона в этом году направил 65 миллионов рублей на ликвидацию 500 стихийных полигонов.

«Наша задача — вовремя увидеть, что волнует граждан, и оперативно передать информацию территориям, ведомствам, правительству и напрямую губернатору. И в этом смысле на нас лежит большая ответственность. ЦУР в еженедельном режиме предоставляет своды различной информации, предлагает решения по системным вопросам», — рассказал руководитель ЦУР Челябинской области Артур Фахрутдинов.

Также в 2022 году у всех 43 муниципалитетов, 26 министерств и более чем 2700 подведомственных организаций появились официальные аккаунты в соцсетях.

В среду, 14 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями региона. У южноуральцев есть еще сутки, чтобы записать обращение к главе региона. Часть вопросов прозвучит во время трансляции прямой линии, остальные — те, что поступят до окончания эфира, — будут отработаны в ручном режиме с ответами для адресатов. В информационном агентстве «Первое областное» вспомнили вопросы прошлого года и отследили их судьбу.

