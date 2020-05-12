В детских лагерях Челябинской области воспитанникам запретят видеться с родителями

Мера связана с защитой детей от коронавируса.

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Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов рассказал, как будет проходить работа детских лагерей с учётом рисков Covid-19. Коронавирус внёс ряд изменений внёс свои коррективы в организацию летнего детского отдыха.



Так, теперь сотрудникам дневных лагерей рекомендуется иметь при себе данные о медосмотре, справку о гигиеническом обучении и эпидокружении. Работникам загородных лагерей предлагается иметь при себе результаты обследования на Covid-19. В противном случае их ждёт недопуск, заявил Александр Кузнецов. Новшества в детских лагерях коснуться и их воспитанников.

«Рекомендуется осуществлять приём детей проживающих на территории Челябинской области при наличии справки об эпидокружении. Также рекомендовано исключить посещение детьми мест массового скопления людей, выезд за пределы лагеря, а в загородных лагерях — ограничить выезд сотрудников за пределы лагеря в течение всей смены, а также встречи детей с посетителями в том числе с родителями», — заявил на совещании с губернатором министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Сроки открытия оздоровительной кампании определят с учётом санэпид обстановки в каждом муниципалитете области. Рекомендовано осуществлять открытие только при условии отсутствия регистрации случае заболевания либо в случае отсутствия заболевания на территории в течение 14 дней с даты регистрации последнего случая.

Отметим, что за весь период пандемии в Челябинской области подтверждено 1289 случаев коронавируса. 311 человек вылечились от заболевания.