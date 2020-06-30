С июля стартует летняя оздоровительная кампания в Челябинской области

Практически все детские лагеря смогут начать работать.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте летней оздоровительной кампании. Школьные и загородные детские лагеря смогут начать функционировать уже в июле.

«Мы всегда хорошо справлялись с организацией летнего детского отдыха. Свыше 255 тысяч детишек в прошлом году отдохнули в лагерях, понятно, что мы рассчитывали, что и в этом году проведем работу не менее качественно, что дети отдохнут, что родители смогут провести летний отдых с учетом этих решений. Но COVID-19 внес свои изменения. Мы приняли принципиальное решение, в июле должны открыть оздоровительную кампанию для детей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Школьные лагеря смогут начать работать уже с 6 июля. Открываться они будут поэтапно, поскольку перед стартом необходимо провести тестирование персонала на COVID-19. За каждым из лагерей закрепят медицинское учреждение, чтобы маршрутизировать пациентов, в случае заражения новой коронавирусной инфекцией.

Однако некоторые из загородных учрежден отозвали себя из реестра, поскольку не планируют открываться в 2020 году. Среди них несколько частных, федеральных, а также один муниципальный лагерь.

«Откровенно говоря, меня эта ситуация не устраивает. Никогда частные лагеря, особенно при больших предприятиях, не были бизнесом. Это всегда была зона социальной ответственности работодателя. В первую очередь перед теми детьми, родители которых работают на этом предприятии. Эту позицию, когда они отозвали лагеря из реестра, я не принимаю, надо поработать над этим», — отметил Алексей Текслер.

Из 69 лагерей, которые должны были начать работу, отказались открыться — 11, 8 из них принадлежат частным компаниям.