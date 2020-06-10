Отдохнуть в санатории можно будет уже с 15 июня

Но только там, где имеется медицинская лицензия.

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Сегодня, 10 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что с 15 июня санатории и базы отдыха, имеющие медицинскую лицензию, уже могут начать принимать клиентов, с обязательным условием соблюдения всех противоэпидемиологических мер безопасности.

Остальные места отдыха будут открыты лишь с 1 июля, когда начнется летняя оздоровительная кампания. Это же касается и детских летних лагерей.

«Прошу всех глав муниципалитетов обеспечить на должном уровне подготовку летних лагерей как на базе школ, так и загородных площадок. Необходимо сделать все, чтобы оставшиеся летние месяцы дети могли отдохнуть безопасно, интересно, с пользой», — заявил Алексей Текслер во время ВКС с главами муниципалитетов.

Глава региона отметил, что важным моментом является то, чтобы все жители региона имели возможность отдыха и оздоровления по мере улучшения эпидситуации.