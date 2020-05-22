Наталья Котова вошла в ТОП-3 медиарейтинга первых лиц столиц субъектов УрФО

Подсчет упоминаний в СМИ велся за апрель 2020 года.

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Глава Челябинска Наталья Котова оказалась на первых строчках медиарейтинга первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа за апрель 2020 года. По данным компании «Медиалогия», мэр Челябинска занимает вторую строчку в данном списке.

«СМИ сообщали, что глава города Челябинск Наталья Котова поручила управлению образования закрыть все школьные стадионы, чтобы там не собирались дети во время карантина. Также СМИ сообщали, что Наталья Котова выдвинула свою кандидатуру на праймериз „Единой России“ по отбору кандидатов для выдвижения в Заксобрание летом 2020 года. Помимо этого, глава Челябинска Наталья Котова ввела персональную ответственность своих заместителей за оплату услуг ЖКХ МУПами и бюджетными организациями», — отмечает компании.

Отметим, что глава Челябинска всегда открыта для общения со средствами массовой информации и просит своих заместителей выстраивать диалог с жителями города. Недавно Наталья Котова подчеркнула, что вопросы озеленения города, как и другие аспекты жизни, должны быть подробно освещены, чтобы челябинцы понимали, для чего проводят те или иные работы. Кроме того, глава Челябинска активно ведет социальные сети, где освещает значимые для города события.