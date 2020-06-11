Ирина Гехт попала в «отличники» майского рейтинга замгубернаторов

На это повлияли успехи первого вице-губернатора в помощи малоимущим семьям и перенастройке медицины.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт заняла высокую позицию в майском рейтинге телеграм-канала «Замгубернатора». Она находится в разделе «отличников».

Эксперты связывают это с деятельностью Гехт в сфере оказания помощи малоимущим семьям. Кроме того, первый вице-губернатор работает в направлении перенастройки медицины Челябинской области на борьбу с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее Ирина Гехт оперативно отреагировала на конфликтные ситуации с медицинскими работниками, которым положены надбавки в связи с работой с ковидными пациентами.