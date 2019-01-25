/ В десятку лучших по развитию медиасферы вошла Челябинская область

Наиболее развитым регионом она была и в 2017 году.

Челябинская область попала в десятку лучших регионов по развитию медиасферы в 2018 году. Рейтинг опубликовал фонд «Медиастандарт» и исследовательская группа ЦИРКОН. В первой десятке оказались:

Москва

Санкт-Петербург

Московская обл.

Самарская обл.

Томская обл.

Респ. Татарстан (Татарстан)

Новосибирская обл.

Нижегородская обл.

Тюменская обл.

Челябинская обл.

Всем, кто попал в первую десятку, выставлялся рейтинг «A», это значит, что регион признан наиболее развитым. Рейтинг «B» присвоили регионам со средним уровнем развития, далее идут рейтинги «C» и «D» — недостаточный и наименьший уровень. Итоговая оценка получалась из значений нескольких индикаторов. Они делились на состояние среды для работы СМИ, состояние и активность основных стейкхолдеров, состояние аудитории, состояние самих СМИ и состояние медиаконтента.

По сравнению с рейтингом 2017 г. класс поменяли 22 региона. Причем 10 перешли в более высокую группу, а 12 — в более низкую. Все изменения происходили в пределах одного класса, в основном (14 переходов) между B и С. — подчеркивают в исследовании.

Отметим, Челябинская область не меняла свою позицию в таблице. В 2017 году регион также был в рейтинге «A», а значит, — в первой десятке.