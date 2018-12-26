/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 13-летней Насте победить эпилепсию

Девочка не может учиться вместе с ровесниками.

Уже 8 лет Настя Аитова живет с редкой формой эпилепсии. Болезнь мешает девочке развиваться наравне со сверстниками. Поэтому Настя обучается на дому и по своей программе. Пока все семиклассники проходят многочлены, Настя учится писать слоги.

Диагноз Насте поставили в 5 лет, когда девочка уже ходила в детский сад.

Мы пошли в нормальный садик. Там проходила она где-то, наверно, год. Потом медик начала замечать, что что-то с Настей не то. Мне говорили: нужно сходить к врачу, потому что она у вас не растет и не занимается, как все дети в садике. И на контакт она не шла. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Наталья Аитова.

Оказалось, что у Насти синдром Тассинари. При нем возникают сокращения мышц плечевого пояса и рук. Также у больных иногда замечают снижение интеллекта. В настоящее время все можно исправить, если проходить курсы реабилитации. Настю регулярно на них отправляют. Чтобы прогресс не терялся, дома с девочкой занимается мама. Женщине пришлось уволиться с работы, чтобы посвящать все время дочери. Но это все-таки не заменяет Курсы со специалистами.

Ближайшая реабилитация назначена на январь, и на нее необходимо 49 тысяч рублей. Эта сумма — единственное желание семьи Аитовых под Новый год. Воплотить его в жизнь и подарить Насте шанс на нормальную жизнь могут читатели сайта «Первый областной», у которых есть карта «Сбербанка». Для этого нужно отправить смс на короткий номер 900. Со словом «Феникс» и суммой. Например, Феникс 100 или Феникс 500. Деньги спишутся с банковской карты, привязанной к мобильному телефону.