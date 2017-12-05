/ Челябинская область стала 6 в стране по благоустройству городской среды

16 проектов заявлены на участие во Всероссийском конкурсе.

Благоустройство дворов и общественных территорий в Челябинской области получило высокую оценку. Специалисты федерального минстроя сравнили результаты региона по выполнению программы «Формирование современной городской среды» с заявленным планом. На сегодняшний день 98,3% объектов завершено, 100% охват будет к 25 декабря. Благодаря этому Челябинская область разместилась в первой десятке рейтинга.

Всего в Челябинской области за сезон благоустроены 812 дворовых и 99 общественных территории. В том числе, в связи с экономией по итогам конкурсных процедур, дополнительно в программу включена одна общественная территория и 23 двора. Уровень реализации проекта в Челябинской области достаточно высоко оценивается на федеральном уровне — по рейтингу Минстроя России регион занимает 6 место. — прокомментировал министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

С результатами ознакомился также губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он провел рабочее совещание по реализации программы в ближайшие 5 лет. В 2018 году на работу по благоустройству выделяет 1 миллиард рублей из федерального и областного бюджетов.

Задача — оценить исполнение программы в 2017 году и определить перспективы на 2018 год. Результаты видны, суммы на следующий год на эти цели для всех территорий Челябинской области определены. Уже сейчас главам нужно организовать живое обсуждение проектов с активной общественностью и правильно расставить приоритеты в работе, чтобы к февралю следующего года получить все согласования, и приступить к их реализации. — сообщил губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что 16 проектов, которые выполнены Челябинской областью, будут участвовать во Всероссийском конкурсе. Итоги будут подведены 15 февраля 2018 года.