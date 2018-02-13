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/ Смотрите на 1obl.tv подведение первых итогов программы «Формирование комфортной городской среды»

Смотрите на 1obl.tv подведение первых итогов программы «Формирование комфортной городской среды»

Подано более 30 тысяч заявок на реконструкцию парков, скверов, площадок спорта и отдыха.
сегодня в 12:04
  |  Общество

Южноуральцы ответственно подошли к вопросу преображения городских пространств. В правительство региона поступило около 30 тысяч заявок предложений. Участниками программы «Формирование комфортной городской среды» стали 19 муниципалитетов Челябинской области.

Жители Южного Урала внесли более 30 тысяч предложений. Больше всего заявок поступило в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Именно из предложений горожан будет составлен перечень общественных пространств для рейтингового голосования, которое пройдет в вышеуказанных муниципалитетах до 22 марта. — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

14 февраля в ходе пресс-конференции представители ведомства расскажут о первых результатах программы. Трансляция пойдет в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ». Начало в 14:00.

Напомним, участие в программе принимают муниципалитеты с населением больше 20 тысяч человек. В Челябинской области в этот перечень вошли Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка. Жители путем голосования выберут нуждающиеся в реконструкции объекты. До 25 марта будут опубликованы итоги голосования.

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Комментарии

Вячеслав
15:40, 13.02.2018
Ребят, это все-таки zdyj(!) Е-бург. Вон, даже башня еще не взорванная стоитSmile

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