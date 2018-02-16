/ 40 тысяч городских пространств претендуют на преображение на Южном Урале

Подведены первые итоги проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

Жители крупных городов Челябинской области проявили активность в программе «Формирование комфортной городской среды». Всего подано более 40 тысяч заявок на благоустройство общественных территорий. В ближайшее время стартует открытое голосование.

Пропорция распределения средств, использованная в прошлом году, когда две трети всех денег шло на дворы, отменена. Также приоритет теперь отдается комплексным проектам благоустройства территорий. То есть, мы делаем не только тротуары, но и детские, спортивные площадки, арт-объекты. Пусть благоустроенных пространств получится меньше, чем год назад, зато они станут местом притяжения для разных групп населения. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Голосование за все объекты-участники программы продлится до 22 марта.

Напомним, участие в программе принимают муниципалитеты с населением больше 20 тысяч человек. В Челябинской области в этот перечень вошли Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка. Жители путем голосования выберут нуждающиеся в реконструкции объекты. До 25 марта будут опубликованы итоги голосования.

