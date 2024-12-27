В День спасателя Алексей Текслер вручил награды южноуральцам

Памятные грамоты вручили и юным героям, которые спасли чьи‑то жизни

Сегодня, 27 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды спасателям региона, сообщает пресс-служба правительства.

Открывая церемонию вручения наград, глава области поздравил с Днем спасателя и поблагодарил всех присутствующих за активную гражданскую позицию и патриотизм.

«Сегодня мы вручаем заслуженные награды широкому кругу наших земляков, которые действительно, когда необходимо, проявили все необходимое мужество, пришли на помощь ближнему. Можно сказать, что все мы одна большая семья, которая всегда готова прийти на помощь. Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия. Поздравляю спасателей с профессиональным праздником, благодарю за службу. Вы по праву достойны самых высоких наград», — подчеркнул Алексей Текслер.

Каждый год Совет Федерации отмечает наградами юных героев, которые проявили себя в непростой ситуации и спасли чью-то жизнь. Накануне Алексей Текслер и сенатор от Челябинской области Олег Цепкин вручили награды отважным ребятам.

Виктория Артемьева, Виктория Ческидова и Евгений Ядрышников проявили невероятную отвагу во время пожара. 11‑летний Денис Нагайко из поселка Зауральского не остался в стороне и бросился на помощь девочке, тонущей в ледяной воде, успешно помог ей выбраться.

«Горжусь ребятами и глубоко благодарен семьям, которые воспитали таких отважных и неравнодушных детей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также он вручил Почетные грамоты губернатора Челябинской области трем сотрудникам регионального ГУ МЧС.

Алексей Текслер посетил выставку техники МЧС.