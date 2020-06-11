В День России южноуральцев ждет множество мероприятий

Рассказываем, какие акции пройдут в праздник.

Послушать 00:00

Несмотря на пандемию коронавируса Челябинская область примет День России. По аналогии с Днём Победы, большинство мероприятий, приуроченных к празднику, пройдут в онлайн-формате.



Однако также челябинцев приглашают принят участие и в оффлайн-событиях. Одно из таких — акция «Донорская неделя», которая как раз выпадает на дни празднования. Сдать кровь можно будет в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

«Донорская акция „#ОставайсяДонором“, посвященная Всемирному дню донора крови и ее компонентов, в том числе донорам плазмы, переболевшим коронавирусом»,— рассказали организаторы мероприятия.

Ещё одно событие, которое состоится в праздничные выходные — фестиваль граффити. Он пройдёт в пятницу, 12 июня возле ТРК «Родник».

«Предполагается изображение современных героев: врачей, ученых, волонтеров, соцработников или тематической линейки, посвященной Дню России», — добавили организаторы.

Не останутся без торжеств и другие города области. Различные акции запланированы в Верхнем Уфалее, Верхнеуральске, Троицке, Варне, Агаповке. В Копейске, Коркино, Магнитогорске и Усть-Катаве жители смогут посмотреть концерт не выходя из дома.

«Молодые артисты творческих индустрий, резеденты арт-кластера Таврида, музыкальные и танцевальные коллективы организовывают во дворах России праздничные программы, которые можно посмотреть из окна или с балкона собственного дома»,— подчеркнули организаторы Дня России.

Отметим, что в праздничный день также предусмотрены и различные онлайн-активности в числе которых концерты, выступления и флешмобы. С полным списком мероприятий вы можете ознакомиться в нашем метериале.