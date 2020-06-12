«30 лет назад родилась обновлённая Россия» Наталья Котова поздравила челябинцев с праздником

Поздравление с Днём России мэр написала на своей странице в Instagram.

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Глава Челябинска Наталья Котова поздравила жителей города с Днём России и отметила, что нашей стране потребовалось немало времени, чтобы она окрепла. Сообщение появилось на странице мэра в социальной сети Instagram.

«Уважаемые челябинцы! Поздравляю вас с Днем России! 12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников нашей страны!‬ Ровно 30 лет назад, по сути, родилась наша обновленная Россия. Многие из нас были свидетелями этого события, кто-то является ровесником страны или младше неё. Всех нас, безусловно, объединяет любовь к нашей Родине, ответственность за её настоящее и будущее. Потребовалось немало времени и сил для того, чтобы Россия окрепла»,— написала Наталья Котова.

Также она добавила, что в этом году День России праздноваться будет в онлайн-формате из-за непростой эпидемиологической обстановки. Однако мэр выразила уверенность в том, что это испытание мы выдержим, потому что Россия способна противостоять любому вызову.

«От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, удачи и успехов во всех начинаниях. Пусть в ваших домах царят мир и согласие»,— заключила глава Челябинска.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил южноуральцев с праздником. Поздравление главы региона можно посмотреть здесь.