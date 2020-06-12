Глава Челябинска Наталья Котова поздравила жителей города с Днём России и отметила, что нашей стране потребовалось немало времени, чтобы она окрепла. Сообщение появилось на странице мэра в социальной сети Instagram.
«Уважаемые челябинцы! Поздравляю вас с Днем России! 12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников нашей страны! Ровно 30 лет назад, по сути, родилась наша обновленная Россия. Многие из нас были свидетелями этого события, кто-то является ровесником страны или младше неё. Всех нас, безусловно, объединяет любовь к нашей Родине, ответственность за её настоящее и будущее. Потребовалось немало времени и сил для того, чтобы Россия окрепла»,— написала Наталья Котова.
Также она добавила, что в этом году День России праздноваться будет в онлайн-формате из-за непростой эпидемиологической обстановки. Однако мэр выразила уверенность в том, что это испытание мы выдержим, потому что Россия способна противостоять любому вызову.
«От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, удачи и успехов во всех начинаниях. Пусть в ваших домах царят мир и согласие»,— заключила глава Челябинска.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил южноуральцев с праздником. Поздравление главы региона можно посмотреть здесь.