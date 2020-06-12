Музыкальные трамвай и машина курсируют по Магнитогорску в День России

Горожан развлекают артисты Концертного объединения, исполняя патриотические песни прямо в трамвае.

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Сегодня, в День России, в городах Челябинской области проходят самые разнообразные праздничные акции. Например, в Магнитогорске горожан развлекает трамвай-кабриолет, а точнее — артисты Концертного объединения, исполняющие патриотические песни прямо в трамвае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«В честь праздника мы подготовили сюрприз для жителей — с 10 утра по центральной улице курсирует музыкальный трамвай. Параллельно по другим улицам — музыкальная машина. Для магнитогорцев подобрали песни о России»,— сообщили в мэрии.

Как пишет издание Верстов.Инфо, музыкальный трамвай, украшенный воздушными шарами и праздничными слоганами, отправился с остановки «Полевая» до правого берега. Артисты объединения под руководством директора Романа Синицких исполняли такие песни, как «Давай, Россия!», «Где родился», «От Волги до Енисея», «Мой дом Россия» и многие другие.

Как рассказал изданию Роман Синицких, сначала была идея выступить с концертом во дворах, но это повлекло бы скопище людей, что недопустимо в нынешней ситуации. Поэтому было решено дать концерт в трамвае, тем более, что он курсирует по городу без остановок. И скопления горожан нет, и хорошее настроение обеспечено.