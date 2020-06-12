Ансамбль «Казачья песня» спел за Родину в День России в Челябинской области

Режим повышенной готовности не помешал южноуральцам отметить праздник.

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Несмотря на коронавирусную инфекцию, жители Челябинской области всё-таки отметили День России, устроив различные акции. Например, в Озёрном селе Красноармейского района прошла акция «За семью, за Родину, за Россию», в которой принял участие ансамбль «Казачья песня» Петровского сельского дома культуры. На месте побывал корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Яркие наряды, патриотические песни, красивые голоса и весёлые танцы — чего только не увидели сегодня местные жители. Как рассказала художественный руководитель ДК Розалия Фаст, всего в доме культуры четыре творческих коллектива, которые поют как казачьи, так и русские народные песни. Обычно пение и танцы происходят под баян, однако в этот раз артисты пели под фонограмму.

«Сегодня у нас праздничная программа, мы поём патриотические песни о России, под баян получится немного не то. А так обычно все наши коллективы выступают под баян»,— рассказала Розалия Робертовна.

Также она отметила, что в ансамблях выступают не только девушки и женщины, но и мужчины, молодые люди и даже дети. Некоторых выводят на сцену уже в полтора года. И все они умеют не только хорошо петь и танцевать, но и играют на самых разнообразных музыкальных инструментах. Даже те, кто работает в совершенно других сферах. Например, концертмейстер дома культуры: его основная профессия — инженер, но, имея диплом музыкальный школы, мужчина охотно принимает участие в постановках ДК.

Сама Розалия Фаст училась на театрального режиссёра в челябинском колледже культуры и приехала в Озёрное село на практику. А потом так и осталась здесь работать.

«Так как наша деревня очень певческая, то и мне пришлось запеть»,— улыбается Розалия.

В ходе небольшого праздничного концерта солисты ансамбля «Казачья песня» поздравили односельчан с праздником, прочитали стихи и весело отметили День России. Пусть и не с размахом, но очень душевно и в кругу знакомых лиц.