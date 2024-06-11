В День России в Челябинске пройдёт большой праздничный концерт

Стало известно, кто выступит на мероприятии

12 июня в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки состоится концерт, посвященный Дню России. Его хэдлайнером станет певец и актер, победитель проекта «Народный артист» Алексей Гоман.

Ежегодно 12 июня отмечается один из главных государственных праздников нашей страны — День России. На Южном Урале этот праздник традиционно отмечается с широким размахом. В этом году в рамках концерта южноуральцам представят различные творческие номера, посвященные красоте природы и богатству русской культуры.

Концепцией концерта станут «Русские маяки» — наши великие поэты, писатели, ученые, художники, спортсмены и режиссеры, наши Герои и космонавты, все те, кто олицетворяет собой традиционные ценности, нравственные принципы и представляет собой духовную опору для будущих поколений. Как художественный образ, маяки будут представлены и в сценографии. По задумке организаторов, свет маяков станет главным ориентиром будущих поколений россиян.

Традиционно на сцене выступят творческие коллективы Челябинской области. Яркую этнопалитру региона представят Государственный ансамбль танца «Урал», Государственный русский народный оркестр «Малахит», солистка Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. Глинки Елена Каменских и многие другие.

Организатором мероприятия выступает правительство Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

Автор: Анна Кассем