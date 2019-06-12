/ В День России Алексей Текслер вручил паспорта 20 челябинским школьникам

В резиденции главы региона собрались юные челябинцы, их родители и близкие.

Сегодня, 12 июня, в День России челябинцам, достигшим возраста 14-ти лет, в резиденции губернатора Челябинской области торжественно вручили паспорта. Юные горожане получили документ из рук Алексея Текслера и начальника Управления по вопросам миграции МВД России по Челябинской области Светланы Селиверстовой.

В этот волнующий день ребят, получающих свой первый «взрослый» документ, пришли поддержать родители и близкие. Алексей Текслер также поздравил юных челябинцев с этим знаменательным событием. Он лично вручил школьникам их первые паспорта, пожал им руку и сказал напутственные слова, которые вдохновили всех присутствующих.

Также глава Челябинской области поделился своими воспоминаниями о том, как ему вручали первый «взрослый» документ. По словам Алексея Текслера, это было очень волнительно, но тем не менее он на всю жизнь запомнил и человека, который передал ему паспорт, и слова, которые тот ему сказал. Поэтому глава региона очень хотел, чтобы этот торжественный день остался в памяти мальчишек и девчонок на всю жизнь.

Я хочу, чтобы и для вас этот день стал особенным, чтобы вы его запомнили. Я надеюсь, что атмосфера праздника поможет вам острее почувствовать глубокую связь с Родиной, ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу нашей страны. Впереди у вас еще годы учебы в школе, затем – в колледжах, вузах. Но уже сейчас нужно всерьез задуматься над выбором своего собственного пути, своих жизненных приоритетов. Чем раньше вы определитесь, тем больше успеете совершить, добьетесь большего. Желаю вам идти по жизни твердо, не бояться неудач, мыслить и действовать на благо нашей великой Родины и самое главное – быть патриотами своей страны

— сказал Алексей Текслер.

Отметим, что паспорт из рук главы Челябинской области получили не все школьники, а участники Всероссийской акции «Мы — граждане России». Виновники торжества активно участвуют в общественной жизни и имеют к своим 14-ти годам внушительный список достижений. Кто-то из них преуспел в спорте, кто-то — в творчестве, а кто-то — в научной деятельности. Каждый присутствующих ребят получил фирменную обложку на паспорт и путеводитель по Южному Уралу.