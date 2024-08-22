Хедлайнером Дня города в Челябинске станет Дима Билан, артист выступит на площадке у Торгового центра в субботу, 7 сентября, сообщили в пресс-службе управления культуры.
Также в День города в Челябинск приедут исполнители HammAli & Navai — их выход на публику запланирован у арены «Трактор», после ежегодных соревнований RCC Extreme.
Всего в афише Дня города — около полусотни мероприятий, причем отмечать 288-летие южноуральской столицы начнут уже в последних числах августа.
Так, 30 августа на реке Миасс планируется запуск светомузыкального фонтана, 31 августа состоится традиционный Общественно-политический вернисаж — там ждут представителей некоммерческих организаций, 1 сентября на Кировке пройдет акция «Челябинск читающий», а также джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».
Завершится День города фейерверком, который продлится 12 минут.