В День города в Челябинске выступит Дима Билан

Всего в праздничной афише будет около полусотни мероприятий, в том числе 12‑минутный салют

Хедлайнером Дня города в Челябинске станет Дима Билан, артист выступит на площадке у Торгового центра в субботу, 7 сентября, сообщили в пресс-службе управления культуры.

Также в День города в Челябинск приедут исполнители HammAli & Navai — их выход на публику запланирован у арены «Трактор», после ежегодных соревнований RCC Extreme.

Всего в афише Дня города — около полусотни мероприятий, причем отмечать 288-летие южноуральской столицы начнут уже в последних числах августа.

Так, 30 августа на реке Миасс планируется запуск светомузыкального фонтана, 31 августа состоится традиционный Общественно-политический вернисаж — там ждут представителей некоммерческих организаций, 1 сентября на Кировке пройдет акция «Челябинск читающий», а также джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».

Завершится День города фейерверком, который продлится 12 минут.