Празднование Дня города продолжается в Челябинске

В парках и на других площадках пройдут мероприятия.

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В Челябинске продолжается празднование 284-летия города. В воскресенье, 13 сентября, в парках и общественных пространствах можно посмотреть выступления артистов и музыкантов, а также поучаствовать в различных активностях.

В Саду Победы проходит фестиваль граффити. Дети пробуют себя в роли райтеров и расписывают поверхности краской. На главной пешеходной улице города уже идет праздничная программа «Челябинск — город победителей». Также на «Кировке» состоялся «Парад колясок».

В 13.00 в горсаду имени Пушкина начнется концерт, где выступят вокалисты и различные коллективы. Гостям поднимут настроение знаменитые участники команды КВН «Уездный город». В это же время на площади Революции будет проходить фестиваль современных молодежных направлений.

В 14.00 в парке Гагарина стартует фестиваль «В ритме рока». На главную сцену у фонтана выйдут лучшие музыкальные коллективы города, а челябинцев ждут сюрпризы от звезд русского рока. Также будет организована мото-выставка.

Напомним, в субботу, 12 сентября, в Челябинске также проходили мероприятия на нескольких площадках, их посетили от 500 до 35 тысяч человек. Больше всего людей пришли к набережной Миасса, чтобы насладиться 15-минутным фейерверком в честь Дня рождения города.