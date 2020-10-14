Федеральный эксперт проконтролировал ход реализации «дорожного» нацпроекта в Челябинске

Глава города вместе с заместителем по дорожному хозяйству рассказали, как проходят работы на объектах.

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В Челябинске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодня работы выполнены на 53%. Главный федеральный инспектор по Челябинской области Михаил Каган посетил несколько объектов вместе с главой города Натальей Котовой и заместителем по дорожному хозяйству и транспорту Максимом Куляшовым и оценил ход реализации нацпроекта.

В ходе инспекции Наталья Котова рассказала, что в контракт, рассчитанный на два года, вошли работы по плоскостной развязке на улице Блюхера, которые выполнили в прошлом году, путепроводу на Троицком тракте и расширению улицы Дарвина. Последний проект отправлен на корректировку в связи с тем, что жители города выступили против расширения.

«Теперь мы планируем, что на этой улице будет по две полосы в каждую сторону. В связи с этим мы заканчиваем работы на плоскостной развязке на Блюхера — Дарвина и берем паузу до весны 2021 года для корректировки проектной документации по пересечению в разных уровнях путепровода на перекрестке Троицкого тракта и улицы Дарвина», — уточнил Максим Куляшов.

Кроме того, по его словам, на данный момент на кольцевом пересечении Дарвина — Блюхера — Троицкий тракт ведутся работы по переносу контактной сети троллейбусов, а также планируется создать дополнительную полосу для «рогатого» электротранспорта, что позволит избавиться от заторов.

Срок завершения всех работ — 25 октября этого года. Всего на реализацию нацпроекта был выделен миллиард рублей. Михаил Каган положительно оценил ход работ по «дорожным» контрактам. Претензий к объектам у главного федерального эксперта тоже не осталось.