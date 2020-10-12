Движение транспорта частично ограничат в Челябинске

На улицах города продолжают вести ремонт дорожного покрытия.

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В Челябинске могут частично ограничить движение общественного и личного автотранспорта сразу на нескольких улицах. Специалисты продолжают работы по укладке покрытия, установке бордюрных камней и нанесению разметки.

«На улице Барбюса пройдет укладка асфальтобетонного покрытия, установка тактильной плитки на переходах и поднятие колодцев на проезжей части. На улице Мира сделают поребрик и уложат новое бетонное покрытие. На улицах 60 лет Октября и Овчинникова пройдет монтаж бортового камня. На улице Жукова сделают разметку проезжей части. Также заменят бортовой камень и уложат асфальтобетонное покрытие на улице Кулибина. Фрезерование проезжей части проведут на улице Первой Пятилетки. На улице Шагольская будет уложено асфальтобетонное покрытие. Также сделают покрытие тротуаров на улицах Косарева и Индивидуальная. На улице Островского установят бордюрный камень», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты с учетом информации о возможных ограничениях движения.