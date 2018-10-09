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/ 10 белых металлургов будут работать на ЧТПЗ и одновременно служить в армии

10 белых металлургов будут работать на ЧТПЗ и одновременно служить в армии

Группа предприятий заключила соглашение с Минобороны.
сегодня в 14:57
  |  Общество
Будущее белой металлургии — молодые специалисты, работающие на ЧТПЗ, — смогут отслужить в армии без отрыва от производства. Завод, Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум и Минобороны РФ заключили соглашение, по которому выпускников техникума отправят в 14-ю армию ВВС и ПВО. Штаб-квартира ее находится в Екатеринбурге.

В рядах Вооруженных Сил будущие металлурги продолжают личностное и профессиональное развитие, не теряя при этом связи с компанией. Благодаря этому партнерству Группа ЧТПЗ сохраняет квалифицированные кадры после прохождения ими срочной службы, выявляет лидерские качества будущих бригадиров, начальников участков и смен. Компания планирует продолжить тиражировать положительный опыт взаимодействия с воинскими частями и на другие регионы своего присутствия. — прокомментировал председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Первые 10 выпускников техникума примут военную присягу уже в конце 2018 года.

Аналогичное соглашение группа ЧТПЗ уже заключила с правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем. Его выпускники, освоившие программу «Будущее Белой металлургии», проходили службу в поселке Горный Щит, а 70% из них после увольнения трудоустроились на ЧТПЗ.

Изначально предложение поступило в апреле 2018 года. Тогда Владимир Путин поручил министру обороны рассмотреть его и дать ответ о дальнейшей работе уже осенью.

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10 белых металлургов будут работать на ЧТПЗ и одновременно служить в армии
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