Первый случай коронавируса зафиксирован в ЧОДКБ

Заболевание подтвердилось у сотрудника реанимации.

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В областной детской больнице Челябинска зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Инфекция подтвердилась у одного из сотрудников отделения реанимации. Информацию о проникновении заболевания в учреждение подтвердил представители больницы.



Всего в ЧОДКБ находятся четыре отделения реанимации. У сотрудника одного из них был выявлен COVID-19. По словам пресс-секретаря учреждения Дмитрия Руденка, инфекцию удалось выявить своевременно. После получения результатов анализа информацию передали в Роспотребнадзор, откуда было получено предписание.

«У всех контактных — и пациентов, и коллег — были проверены анализы, у всех они отрицательны. Отделение по рекомендации Роспотребнадзора закрыто на карантин. Карантин в данной ситуации предполагает исключительно закрытие приема новых пациентов в это отделение, то есть никого не выписывали, все получают плановое лечение. Карантин закончится 6 июля»,— рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок.

Все поступающие пациенты на текущий момент перераспределяются по трём остальным отделениям реанимации. В ЧОДКБ на эти нужды отведено 38 коек. Пациенты, находящиеся в отделении, в котором работал сотрудник c COVID-19 продолжают получать плановую медпомощь.

Напомним, по данным оперативного штаба, на утро вторника, 30 июня, в Челябинской области подтверждено 7585 случаев заражения коронавируса Прирост к понедельнику составил 145 человек. 4215 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, за прошедшие сутки от инфекции вылечилось 157 южноуральцев.