Челябинский металлургический комбинат (П
Всего в 2019 году реализовано более 587 тыс. тонн фасонного проката. Почти половину — около 280 тыс. тонн — составляют рельсы, преимущественно
Также ЧМК реализовал 307 тыс. тонн балки, швеллеров и спецпрофилей (на 8% больше, чем в 2018). Челябинский фасонный металлопрокат активно используется в отечественном и зарубежном вагоностроении, а также при добыче полезных ископаемых. В перспективе планируется освоение ряда шпунтовых профилей, в том числе в качестве импортозамещения зарубежных аналогов. С применением продукции ЧМК построен целый ряд крупных объектов, например, скоростная магистраль
«Фасонный прокат ЧМК пользуется стабильным спросом в России и странах СНГ. Мы реализуем стратегию по увеличению объемов продаж высокомаржинальной продукции, ежегодно расширяем сортамент изделий, ищем новые рынки сбыта», — отметил директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.
Фасонный прокат различных видов производят на рельсобалочном стане ЧМК. С момента его открытия, с 2013 года, изготовлено более 2,5 млн тонн продукции.Рельсобалочный стан ЧМК — современное комплексное производство высококачественного фасонного и рельсового проката. Продукцией стана являются различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, и других профилей, используемых в строительстве и машиностроении. В производстве используются последние мировые разработки в области прокатки, правки, отделки и контроля качества проката.