На Челябинском металлургическом комбинате (П
В искусственно созданный пруд ЧМК поступает вода, использованная в технологическом процессе. Находясь в водоеме, она освобождается от взвешенных в ней частиц, которые оседают на дно. Очищенная таким образом вода вновь поступает на производство.
Приобретенный земснаряд — техническое судно, предназначенное для углубления дна и удаления осевших частиц шлама. Поднятый со дна шлам, смешанный с водой (пульпа), по специальному трубопроводу поступает в шламонакопители, где твердые отходы отделяются от жидкости. Вода впоследствии поступает обратно в пруд.Аппарат способен перекачивать до 800 кубических метров пульпы в час. Очистка земснарядом позволит улучшить качество воды в пруду для повторного использования, снизить риск попадания загрязнений в водную систему реки Миасс, а также уменьшить забор свежей воды для технических нужд комбината. Инвестиции в проект составили около 10 млн рублей.