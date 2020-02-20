ЧМК запустил земснаряд для очистки пруда

Очищенная с помощью технического судна вода вновь поступает на производство.

Послушать 00:00

На Челябинском металлургическом комбинате (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») в рамках комплексной экологической программы реализуется проект по снижению воздействия на окружающие водные объекты. Для этого предприятие закупило земснаряд, который будет очищать дно промышленного пруда-осветлителя от осевшего шлама.

В искусственно созданный пруд ЧМК поступает вода, использованная в технологическом процессе. Находясь в водоеме, она освобождается от взвешенных в ней частиц, которые оседают на дно. Очищенная таким образом вода вновь поступает на производство.

Приобретенный земснаряд — техническое судно, предназначенное для углубления дна и удаления осевших частиц шлама. Поднятый со дна шлам, смешанный с водой (пульпа), по специальному трубопроводу поступает в шламонакопители, где твердые отходы отделяются от жидкости. Вода впоследствии поступает обратно в пруд.

Аппарат способен перекачивать до 800 кубических метров пульпы в час. Очистка земснарядом позволит улучшить качество воды в пруду для повторного использования, снизить риск попадания загрязнений в водную систему реки Миасс, а также уменьшить забор свежей воды для технических нужд комбината. Инвестиции в проект составили около 10 млн рублей.