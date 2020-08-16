В четыре раза больше безработных появилось в Челябинской области в период пандемии

Рынок труда и занятости заметно изменился с марта 2020 года.

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После начала пандемии коронавируса в Челябинской области многие жители Челябинской области потеряли работу. И только сейчас рынок труда начала постепенно восстанавливаться. Хотя в области всё ещё большое количество безработных. Подробнее о ситуации в регионе на 15 августа сообщили в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

Так, на утро субботы в области зарегистрировано 87 173 безработных. По статистике на 1 марта этого года их было 22 939 человек. Получается, что примерно за полгода число безработных выросло почти в 4 раза. Если говорить об уровне безработицы в процентах, то на сегодняшний день она составляет 4,65%, тогда как на 1 марта 2020 года равнялась 1,22%.

«Количество признанных безработными в марте составляло 4953 человек, в мае их число увеличилось до 23444 человек, в августе зарегистрировано 7795 безработных. При этом на 15 августа количество вакансий составляет 30 844, тогда как на 1 марта 2020 года их было 23 569. Коэффициент напряжённости на сегодняшний день составляет 2,99»,— рассказали в региональном ГУ по труду и занятости населения.

В период с марта по август 2020 года значительно увеличилось количество человек, которые получают пособие по безработице. Если в марте их было 18 114, то на 15 августа их стало 80 718. Всего в августе безработным выплачено 412 369 рублей по данным на субботу, тогда как в марте за весь месяц выплатили 150 939 рублей.

Значительно увеличилось и количество звонков, поступающих на единый номер телефона Центра консультаций службы занятости. Если в марте было зафиксировано 1053 обращения, то, например, в июле этого года их было 6164, а на первую половину августа зарегистрировано 2594 звонка.