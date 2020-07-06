В честь звания «Город трудовой доблести» в Челябинске появится стела

Её установят в одном из трёх парков в Центральном районе.

Послушать 00:00

Стела в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» появится в Челябинске. Её установят в центре города, а точное место смогут выбрать сами жители города.



На выбор предложено три варианта: на пересечении улицы Цвиллинга и Аллеи Славы возле областного правительства, площадь павших революционеров или сквер напротив ЮУрГУ. Онлайн-опрос уже проходит на сайте «Активный житель 74». Как именно будет выглядеть памятник в городской администрации пока не говорят, но уже известно, что на нём будет герб Челябинской области с двугорбым верблюдом и текст указа президента о присвоении звания.

«Фрагмент, от улицы Цвиллинга до улицы Советской, к которому не представлен ни один мемориальный комплекс, и весь этот отрезок аллеи славы будет посвящён такому важному и знаковому событию. втрое место — сквер Тернопольской. Больше ориентирован на студентов и на историческую составляющую. Площадь павших революционеров, это место, которое вызывает для меня большее количество споров, но эта стела могла дать новую жизнь, для этого возможно и важного сквера в будущем»,— рассказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

У стелы будут проводить городские праздники и запуск салютов 1 мая, в День Победы 9 мая и в День рождения города — 13 сентября. Отметим, что собственный обелиск появится и в городе металлургов — Магнитогорске, который также был награждён званием «Город трудовой доблести» по указу президента.