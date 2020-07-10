Магнитогорцы выберут, где расположат стелу «Город трудовой доблести»

Проголосовать за понравившийся вариант сможет любой житель города.

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Жители Магнитогорска сами смогут выбрать, где будет расположена стела «Город трудовой доблести». Свои варианты магнитогорцы отправляли в Управление архитектуры администрации города, где специальная комиссия рассмотрела все представленные варианты.

«Было названо 79 мест, некоторые из них назывались разово, некоторые — по несколько раз. Исходя из этого Управление архитектуры сделало ситуационные планы, по семи наиболее часто повторяющимся предложениям. Из них три в ходе комиссии мы вычеркнули, поскольку отсутствует логика организации архитектурного пространства, то есть стелу там расположить невозможно. На рейтинговое голосование выносится четыре места: Сквер славы Магнитки, Площадь Торжеств, Сквер Трех Поколений и участок северо-западной части у парка Вечного огня», — сообщили в администрации Магнитогорска.

Голосование за оставшиеся четыре варианта будет проходить на официальном сайте Магнитогорска. Выбрать понравившееся место можно будет с 10 по 14 июля 2020 года. Итоги голосования подведут уже 15 июля 2020 года.

В Челябинске же стела будет установлена на Аллее Славы. Закладка первого камня запланирована на 10 июля 2020 года.