В Челябинскую область возвращается похолодание

Температура воздуха опустится на несколько градусов.

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Зима возвращается в Челябинскую область. Температура воздуха снова упадет на несколько градусов, а в отдельных районах региона ожидаются осадки. На территории региона ожидается от минус 14 до минус 19 градусов завтра ночью и от минус 3 до минус 8 градусов днем. В Челябинске ночью температура опустится до минус 16 градусов, днем синоптики обещают до минус 7 градусов.

«В Челябинске завтра будет переменная облачность, без осадков. На территории региона будет облачно с прояснениями, в крайних западных и юго-западных районах местами небольшой снег», — сообщили сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный. Ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду. На территории области порывы могут достигать 14 метров в секунду.