В Челябинской области пройдёт один из лучших этнофестивалей России

Бушуевский фестиваль вошёл в топ-5 лучших этнографических фестивалей России по версии журнала «ТурСтат».

На Южном Урале в четвёртый раз пройдёт яркий и красочный Бушуевский фестиваль. Торжество народной культуры и творчества будет длиться два летних дня.

Бушуевский фестиваль уже традиционно состоится в городе Златоусте. В местном парке культуры и отдыха «Молодёжный» будет организован палаточный лагерь, там же пройдёт и само мероприятие. Гости фестиваля смогут поучаствовать в большом количестве мастер-классов, а также познакомиться с работой кузнецов, оружейников и мастеров ремесленного дела.

На территории мероприятия будут работать следующие площадки: «Оружейник», «Деревня кузнецов», «Город мастеров», «Юные мастеровые».

На предыдущих фестивалях царила атмосфера большого праздника народных гуляний, что позволило каждому погрузиться в атмосферу славянской и русско-народной культуры. Многие любители народной культуры уверены, что и этот год не станет исключением.

Также для гостей Бушуевского фестиваля будут организованы экскурсии на Оружейную фабрику и в Арт-музей пряника.

В завершении каждого фестивального дня выступят самые яркие коллективы народного творчества со всей России: ансамбль народной песни «Бабушкины внуки», которые зарекомендовали себя не только на российской, но и на европейской большой сцене, балалаечник Ильяс Гараев, участник программы «Минута славы», а также лауреат специализированных фестивалей колокольных звонов Вадим Мартовой.

Мероприятие состоится уже в эти выходные 13-14 июля. Подробнее о фестивале вы можете узнать здесь.