Студенты помогают сделать Челябинск красивее

Бойцов студотрядов поблагодарила Наталья Котова.

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Работу студенческих отрядов по благоустройству Челябинска отметила глава города Наталья Котова. По словам мэра областной столицы, трудовая молодёжь активно помогает наводить порядок на общественных территориях. Об этом градоначальница заявила во время встречи со студотрядами в Саду камней.



Наталья Котова отметила, что помощь студенческих отрядов в благоустройстве Челябинска обсуждалась еще в начале года, во время встречи с активом. Сейчас эта идея воплощена в реальность, а во всех районах города работает 130 волонтёров, которые занимаются различными работами по благоустройству столицы Южного Урала.

«Как правило, это санитарная уборка, приведение в порядок газонов и клумб, вырезка поросли деревьев. Это те работы, которые нужно проводить в постоянном режиме, в течение всего лета. И я очень рада, что такую помощь нам могут оказать студенты, ведь школьников в этом году мы так и не смогли вывести на работы в связи с ограничениями»,— отметила Наталья Котова.

Представители студотрядов уже почти расчистили от мусора Сад камней. Сейчас они восстанавливают бордюры у газонов и тротуаров. Также они привели тропиночную сеть в тот вид, в котором она была много лет назад.

«Есть карта размещения тропинок, по ней мы и пытаемся восстановить то, что было много лет назад. Здесь еще сохранились гранитные бордюры, правда где-то они покосились, а где-то совсем отсутствуют. Ребята сейчас их ремонтируют. У нас этим занимаются настоящие профессионалы — бойцы из стройотряда „Танкоград“, так что за качество строительных работ можно не переживать»,— объяснил командир ЧОСО Юрий Болдырев.

Отметим, что в 2020 году бойцы впервые выполняют работы в городе. Помимо благоустройства они помогают образовательным, медицинским, социальным учреждениям и реабилитационным центрам, а также участвуют в общегородских мероприятиях.