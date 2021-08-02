В Челябинскую область привезли еще около 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Все больницы региона получат препарат в ближайшее время

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» — еще 17 800 доз. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Каждую неделю Челябинская область принимает партии препарата и регулярно отправляет заявки в министерство здравоохранения РФ на получение новых доз вакцины от коронавирусной инфекции.

«В будние дни южноуральцы могут сделать прививку от COVID-19 в поликлинике по месту жительства через портал „Госуслуги“, по телефону регистратуры или единому номеру по вопросам коронавируса 122. В выходные дни — в парках, общественных пространствах и торговых центрах», — уточнили в Минздраве региона.

В Челябинскую область прибыла первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Она подходит молодым людям от 18 до 25 лет. Именно у этой категории людей, по словам специалистов, иммунитет образуется очень быстро, и его будет достаточно для того, чтобы он защитил на протяжении полугода.

Побочные эффекты от вакцины «Спутник Лайт» абсолютно такие же, как и от других вакцин, — это гриппоподобный синдром, слабость или боли в мышцах.

В минувшие выходные 1730 жителей региона привились в пунктах массовой вакцинации. Жителям Челябинской области стало проще найти ближайшие пункты вакцинации. На карты нанесли поликлиники и больницы, где можно поставить прививку от коронавируса.

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 346 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 75 тысяч 655 человек.

Автор: Виталий Гущинский