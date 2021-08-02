Еще 346 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 2 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 346 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 75 тысяч 655 человек. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 1 августа, скончались 16 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3397 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 5620 человек. С начала пандемии болезнь победили 66 522 южноуральца. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 188 пациентов.

Напомним, власти Челябинской области заявили о грядущем подъеме заболеваемости коронавирусом в сентябре. Новый пик эпидемии будет связан с выходом детей в школу.

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. В минувшие выходные 1730 жителей региона привились в пунктах массовой вакцинации. На прошлой неделе в Челябинскую область доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт». В отличие от других вакцин ее можно вводить однократно. Препарат подходит для ревакцинации.