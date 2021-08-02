В Челябинской области в выходные дни от коронавируса привились 1730 человек

На прошлой неделе в регион доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт»

В минувшие выходные 1730 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации, сообщили сегодня, 2 августа, в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, вакцинация прошла не только в городских ТРК, но и на рынках, в бассейнах, поликлиниках и парках.

В будни южноуральцы также могут привиться от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122».

Напомним, на прошлой неделе в Челябинскую область доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт». В отличие от других вакцин ее можно вводить однократно. Препарат подходит для ревакцинации.