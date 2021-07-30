В Челябинскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

В регион прибыли 18 тысяч доз препарата

Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в Челябинскую область. Пока она составила 18 000 доз. В медучреждениях ожидают постоянных поставок данного препарата.

«Это наша первая поставка „Спутника Лайт“. Мы ее давно ждали. Это вакцина, которая была разработана специально для быстрой вакцинации»,

— отмечает Анна Авладеева, заместитель главного врача по поликлиническим вопросам ОКБ №2.

Всего в поликлинику поступило 300 доз вакцины «Спутник Лайт». Расставить ее планируют в ближайшие 3—4 дня, так как на нее большой спрос у южноуральцев.

«Также мы используем эту вакцину для тех, кто младше 60 лет и кто ранее перенес ковид либо был уже вакцинирован другими вакцинами»,

— комментирует Анна Авладеева.

