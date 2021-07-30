«Это наша первая поставка „Спутника Лайт“. Мы ее давно ждали. Это вакцина, которая была разработана специально для быстрой вакцинации», — отмечает Анна Авладеева, заместитель главного врача по поликлиническим вопросам ОКБ №2.
Всего в поликлинику поступило 300 доз вакцины «Спутник Лайт». Расставить ее планируют в ближайшие 3—4 дня, так как на нее большой спрос у южноуральцев.
«Спутник Лайт» подходит молодым людям от 18 до 25 лет. Именно у этой категории людей, по словам специалистов, иммунитет образуется очень быстро, и его будет достаточно для того, чтобы он защитил на протяжении полугода.
«Также мы используем эту вакцину для тех, кто младше 60 лет и кто ранее перенес ковид либо был уже вакцинирован другими вакцинами», — комментирует Анна Авладеева.
Побочные эффекты от вакцины «Спутник Лайт» абсолютно такие же, как и у других вакцин, — это гриппоподобный синдром, слабость или боли в мышцах.
За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 124 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 338 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 74 тысячи 622 человека.
Минздрав Челябинской области опубликовал перечень адресов, где можно поставить прививку в ближайшие выходные, 31 июля и 1 августа.