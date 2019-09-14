Дожди возвращаются в Челябинскую область

Но теплая погода сохранится в регионе еще несколько дней.

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В Челябинскую область возвращается дождливая погода. При этом температура воздуха в ближайшие несколько дней не опустится ниже 17 градусов тепла в дневное время. Ночью столбик термометра может упасть до плюс 5 — плюс 10 градусов.

«В воскресенье, 15 сентября, на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. 16 сентября в Челябинской области будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь», — сообщили сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Ветер на территории региона 15 сентября ожидается юго-западный, ночью от 3 до 8 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 17 метров в секунду.