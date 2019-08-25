В Челябинскую область приходит осенняя погода

На территории региона похолодает и ожидаются осадки.

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В Челябинской области летняя и солнечная погода уступает место осенней прохладе. Понедельник для жителей региона приготовил похолодание: температура ночью опустится до 8-13 градусов, днем не превысит 21 градуса. В Челябинске ночью ожидается плюс 10-12 градусов, днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.

«На территории области в понедельник, 25 августа будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие дожди, местами до умеренных. В Челябинске ожидается облачная погода с прояснением, местами дождь», — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Ветер на территории региона в понедельник ожидается северо-западный, ночью от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, днем от 7 до 12 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать от 13 до 18 метров в секунду.