Положите в портфель зонтик: во время школьных линеек ожидаются кратковременные дожди

Об этом рассказали в гидрометцентре.

Послушать

По-настоящему осенняя погода захлестнула Челябинск в последние дни. Непрекращающийся дождь и холодный ветер напугали всех школьников, у которых второго сентября пройдут торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года.



Заместитель начальника челябинского гидрометцентра Ирина Попова рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ о том, какую погоду все-таки ждать 2-го сентября.

«Второго сентября погода будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Ночью температура опустится до 3-5 градусов по Цельсию, днем она поднимется до 12-14 градусов», — рассказала Ирина Попова.

Было отмечено, что причиной непогоды на Южном Урале стал прошедший циклон, а за ним идущие атмосферные фронты. Также заместитель начальника челябинского гидрометцентра поделилась статистикой и своим личным наблюдением.

«На первое сентября, в основном, всегда так: четыре года плохая погода, один — хорошая», — поделилась Ирина Попова.

А уже с пятого сентября в регионе ожидается уменьшение количества дождей и потепление дневной температуры до 17 градусов по Цельсию. Максимальная скорость ветра при этом будет составлять 4-7 метров в секунду.